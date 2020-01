Índice tentativo de la serie

“There’s no scenario that stops sea level rise in this century. We’ve got to deal with this indefinitely.” – Michael Oppenheimer, 2019

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias del calentamiento global menos valoradas, principalmente porque, a diferencia del incremento de temperatura es, en esta primera fase, poco perceptible por los sentidos. Además es una consecuencia de este último y responde mucho más lentamente. Pero su importancia se visibiliza algo más cuando tenemos en cuenta que una estimación simple apunta a que un aumento de 10 cm pone en riesgo costero una cantidad de personas en número de 20 millones(432).

El aumento del nivel del mar se produce por la fusión de los grandes casquetes de hielo (Groenlandia y la Antártida), de los glaciares, de la extracción de aguas freáticas y en buena medida también por la dilatación térmica de los océanos al aumentar su temperatura. Nótese que el nivel del mar es como el termómetro de mercurio en relación a la temperatura media de la Tierra: cuanto mayor la temperatura, mayor la fusión de los distintos hielos del planeta (Groenlandia, Antártida, glaciares terrestres) y mayor la expansión volumétrica de los océanos(433); cuanto menor, más nieve, más hielo, que naturalmente se resta del nivel del mar.

El gráfico del encabezamiento, elaborado por David Archer, prestigioso glaciólogo de la Universidad de Chicago, lo muestra con claridad. También muestra que, al duplicarse la concentración atmosférica de CO2 y alcanzarse +3 ºC (como mínimo), cosa que ocurrió en el Plioceno hace tres millones años y es previsible que se alcance dentro de este siglo, el nivel del mar correspondiente era 50 m superior al actual. Claro que el proceso de fusión de los hielos es mucho más lento que el del incremento de temperatura y este nivel extraordinario, al que el planeta estaría condenado, se produciría a lo largo de siglos y quizás algún milenio, según fuera evolucionando a su vez la temperatura, y en todo caso a distintos ritmos, en general poco predictibles.

Extrema moderación hidrológica del IPCC

En relación a la moderación exhibida por el IPCC con respecto a esta crítica cuestión es muy interesante examinar la evolución de las predicciones acerca del incremento del nivel del mar para 2100. A principios de los 80 la Agencia de Protección Medioambiental estadunidense (EPA) aventuró valores entre 144 y 200 cm, si bien consideraba que 3,5 m no podían descartarse(434). Este estudio previo no está considerado en el gráfico, que se limita a los distintos informes del IPCC, comenzando en 1990.

Evolución de las predicciones de aumento del nivel del mar en 2100 en escenarios de altas emisiones a lo largo de los sucesivos informes del IPCC, comenzando en 1990. (3) y (4) [refs 475,476] se basan en modelizaciones glaciológicas más recientes que tienen en cuenta más variables, como la fractura del hielo (AR: Assessment Report). [ref 461]

Al principio la evolución fue inversa a la aquí defendida como norma general. Las primeras modelizaciones eran muy pobres, y además esos fueron los tiempos en que el negacionismo era más activo e influyente y tenía situados más quintacolumnistas que ahora, cosa que debió de consolidar la moderación de los redactores. Sin embargo, a partir del cuarto informe de 2007 la tendencia se invierte y se normaliza respecto a la tesis aquí defendida. De hecho, a la aparición de cada informe el nivel del mar era objeto de severas críticas por parte de muchos climatólogos, que consideraban increíbles las cifras apuntadas tanto en público como en privado. Las modelizaciones más recientes deberían permitir que el próximo informe presentase proyecciones más realistas – de ser cierta la progresiva asunción por parte del IPCC de las acusaciones de moderación, singularmente flagrante en el caso del nivel del mar.

Al igual que había ocurrido en informes anteriores, el aumento del nivel del mar en 2100 anunciado en el AR4 de 2007 había quedado ya desfasado el mismo día en que apareció, pues no tenía en cuenta los efectos de fusión de Groenlandia y la Antártida – capaces por si solas de hacer subir el nivel del mar de unos 70 m a largo plazo si se fundieran enteras. En el último informe de síntesis de 2014 tras el AR5 de 2013 el IPCC se corrigió levemente a sí mismo y aumentó su predicción para 2100 al considerar cierta contribución por parte de Groenlandia(435). Pero siguió descartando totalmente la contribución de la Antártida, que hoy sabemos ya determinante – e incluso irreversible para la península antártica(436) – desoyendo estudios, denominados semi-empíricos, que apuntaban a aumentos del nivel del mar significativamente mayores, de hasta 2 m para 2100(437).

Tras el AR5 se efectuó una consulta entre expertos (expert elicitation) que fue publicada el pasado mes de junio. El resultado fue que, para 2100, el incremento sería de 2 m y que ese debería ser el valor a tomar en consideración a efectos de planificación costera, aunque aseguraban que para 2200 ya serían 7,5 m. Encima, la consideración de distintos factores menores hacía aumentar estas estimaciones en un 15%(438). Y recordemos – una vez más – que este método de expert elicitation produce subestimación sistemática debido al efecto de aversión a la ambigüedad [efecto 7b].

Entretanto, James Hansen asegura, a partir de registros paleoclimáticos, modelos y datos recientes que estos casquetes polares, en las partes que están en contacto con el océano, son vulnerables a fenómenos de desintegración no lineales cuando el océano se calienta. Hansen, que fue director de climatología de la NASA durante más de 30 años y que por tanto no es ningún friki, propone, en base a las observaciones y a la teoría, que la pérdida de hielo se puede aproximar a una función cuadrática, y que así lleva siendo desde que el nivel del mar comenzó a aumentar. De mantenerse así, duplicaciones cada 10, 20 o 40 años significarían niveles del mar de varios metros en 50, 100 y 200 años respectivamente(439).

Hansen lleva acertando la evolución de la temperatura desde mucho antes(440) de 1988, cuando anunció su evolución futura en una comparecencia en el Senado de los Estados Unidos(441) que casi le cuesta el cargo.

Algún otro trabajo, precisamente de James Hansen, que él mismo ha ratificado en 2019 – doce años después de su primera estimación – con esa mejor información sobre la dinámica de fusión del hielo(442), apuntaba incluso a 5 m en este siglo. Hansen viene insistiendo en este orden de magnitud desde 2007(443), cuando comenzó a teorizar la reticencia científica [efecto 4] en base precisamente a esta extrema moderación hidrológica del IPCC(444), y sigue siendo desoído hasta ahora. Por algún motivo el IPCC no otorgó credibilidad ni tan solo a los trabajos semi-empíricos que apuntaban a solo 2 m; es de sospechar que por alguno de los efectos anteriormente descritos [por ejemplo, efectos 8a y 9a]. Cierto es que, para justificar esta omisión, distintos autores se apresuraron a publicar un paper(445) que, pretendidamente, la soportaba.

Vemos pues que, contrariamente a lo establecido en principio, el IPCC si genera ciencia, siquiera ocasionalmente(446). Pero este paper tenía un problema: prácticamente ninguno de sus 19 autores era glaciólogo, desde luego tampoco el autor principal. Su conclusión: la contribución de los casquetes de hielo seria constante durante este siglo. Pero hoy han quedado ya retratados, pues sabemos ya que la evolución del aumento del nivel del mar es exponencial, cuadrática, que es en lo que se apoya Hansen para seguir insistiendo en sus incrementos mucho mayores.

La Península Antártica, definitivamente desestabilizada

El caso es que el último informe AR% si contaba con una contribución al incremento del nivel del mar por parte de la Antártida, pero tan moderada como de entre -8 y +14 cm en 2100. Pero hoy día, con modelos mucho mejores que incorporan dinámicas de fractura del hielo y no solo de fusión, se estima que sólo la Antártida aportaría nada menos que 78-150 cm, con una mejor estimación de 114 cm(447). Una cifra mucho mayor que la asumida por el IPCC ¡contando incluso con todas las contribuciones hidrológicas!

También sabemos hoy que la contribución de sólo siete entre los glaciares de la Antártida que han sido examinados en detalle, y que se están fundiendo irremisiblemente, nos lleva a aumentos irreversibles del nivel del mar que van a suponer una contribución mínima al aumento del nivel del mar de 12 metros solo por su causa(448). Desde luego el colapso del glaciar Thwaites ya se ha iniciado(449), y el del Pine Island no debe de estar lejos, teniendo en cuenta además que acaba de descubrirse actividad volcánica en su base, lo que favorece la fusión en esa zona y así un avance hacia el mar más rápido de lo que se creía(450). En realidad se ha comprobado que la cuarta parte de los glaciares de la Antártida Occidental son ya inestables(451). También sabemos ahora que el hielo marino que rodea ese continente austral se está fundiendo, desde 2014, a una velocidad mayor que la del Ártico(452), aunque su dinámica sea muy diferente[ref].

Estamos frente a un punto de no retorno para la Antártida Occidental, señaló Eric Rignot(453) de la Universidad de California y la NASA. Rignot es, junto al alemán Stefan Rahmstorf, uno de los dos mejores y más activos especialistas en nivel del mar del tiempo presente. Nada de esto era esperado oficialmente hace muy poco tiempo, y de hecho sigue sin reconocerse como tal.

Por cierto que hasta hace poco se creía que la inmensa masa de hielo de la Antártida Oriental, donde se concentra la mayor parte del hielo de todo el continente austral, quedaba a salvo de los efectos del calentamiento. Pues no. También está perdiendo masa a manos llenas(454).

Groenlandia, también condenada

Todo ello sin contar con que los últimos trabajos confirman que Groenlandia es mucho más vulnerable que lo manifestado por el IPCC y su punto de no retorno para la fusión completa e irreversible (salvo nueva edad de hielo ya descartada cuando le hubiere correspondido(455)) se encuentra a una temperatura media de la Tierra entre 1,5 y 2 ºC(456). La cifra de consenso actual es de 1,6 ºC después de haberse creído hasta 2012 que era de 3,1 ºC(457). Su contribución al nivel del mar estaba, adivínenlo, subestimada(458), y es todavía más significativa que la de la Antártida, por lo menos de cara al siglo XXI. En todo caso, la pérdida de masa actual es ahora seis veces superior a la de los años 80(459).

Así pues, Groenlandia se habrá fundido completamente a lo largo del próximo milenio(460), y habrá aportado alrededor de 7 m al aumento del nivel del mar.

Si a lo conocido acerca de la Antártida y Groenlandia se suman las contribuciones de los demás elementos que aumentan el nivel del mar indicados por el IPCC, a saber, los glaciares terrestres, la extracción de agua subterránea y también el efecto estérico de dilatación por efecto del incremento de su temperatura, el resultado entregaría, según publicó Michael Oppenheimer en Science en 2016, una media de 184 cm con un rango de incertidumbre que supera los 2 m(461). Ahora está por ver si nuevos estudios confirman o empeoran la contribución de los demás elementos… o de la propia Antártida. Desde luego 2016 parece una fecha muy lejana a la vista de la dinámica de empeoramiento que vamos viendo…

Todos los glaciares terrestres del mundo suman una Groenlandia

Ah. Esos grandes casquetes de hielo no son los únicos contribuyentes al nivel del mar. También la fusión de los glaciares terrestres aporta su parte, pero hasta ahora se consideraba que su aportación era relativamente testimonial. Pues bien: sabemos desde la primavera de 2019 que, al sumar la fusión de todos los glaciares del mundo, la cantidad de agua que va a parar a los océanos es similar nada menos que a la fusión completa de Groenlandia(462) y que, desde luego, la fusión de estos ejemplares, singularmente los del Himalaya, se está acelerando(463). Los de los Pirineos debemos darlos ya por fenecidos. En total, añada usted 7 metros más.

Por ejemplo, a finales de mayo de 2019 se publicó que la contribución de los pequeños glaciares (en número de 214) estaba siendo subestimada al no considerar este efecto cuadrático de la fusión de los hielos(464).

Aceleración, naturalmente

¿Y el ritmo? El aumento del nivel del mar no solo está yendo más deprisa de lo esperado de forma que ahora lo previsible es que en 2100 llegue a ser superior en 2 o 3 veces lo estimado por el IPCC por estar las previsiones de este organismo basadas en un supuesto irreal, sino que se está a su vez acelerando(465), lo que ya no nos sorprende una vez constatada la dinámica cuadrática de la fusión de los hielos.

Bueno, se está acelerando desde hace tiempo, pues la combinación de medidas mediante mareógrafos locales y por satélite acaba de mostrar que el nivel del mar, que ha aumentado poco menos de un palmo durante el siglo XX, se está acelerando(466) nada menos que ¡desde los años 60!(467) Desde luego mucho antes de lo que se creía hasta ahora, un resultado bastante peor que lo esperado hasta ahora.

Como fuere, los especialistas consideran que, siendo estos incrementos de muy fuerte impacto en las costas de todo el mundo, palidecerán respecto a lo que ocurrirá a partir del siglo XXII y siguientes(468).

Volviendo al gráfico que encabeza este texto conviene aquí recordar que, mientras en las edades de hielo el nivel del mar era alrededor de 120 m inferior al actual (con una temperatura media unos 5 ºC inferior a la preindustrial), en interglaciales anteriores era significativamente mayor que el actual. En el inmediatamente anterior, denominado Eemian, entre 130.000 y 115.000 años atrás, la temperatura media era levemente inferior a la que es ahora (+0,9 ºC vs. +1,1 ºC respecto a la temperatura preindustrial) , y ello correspondía a un nivel del mar 6-9 m superior al actual(469). De no contar con el efecto de apantallamiento de los aerosoles de azufre antropogénicos, en realidad condenados a desaparecer, las condiciones actuales serían las del Plioceno, cuando el nivel del nivel del mar era de unos ~25±12 m superior al actual(470). Hemos visto en la figura del encabezamiento que +3ºC corresponden a unos 50 m a largo plazo.

Cuando se dice que nos encaminamos a “un planeta diferente” nos referimos, en términos de aspecto, a estos niveles del mar prácticamente inimaginables, y a sus consecuencias sobre la vida en la Tierra.

Afectación costera grave incluso en el mejor de los escenarios

Encontramos la información más reciente sobre el aumento del nivel del mar en el informe especial sobre los océanos emitido por el IPCC en agosto de 2019. Dado que se apoyaba en los modelos del AR5 de 2013-2014, las proyecciones a 2100 no varían ahí significativamente.

Sin embargo el nivel de detalle al que ese informe llegaba era lógicamente mucho mayor. Uno de los análisis se refería a la afectación de los sucesos extremos relacionados con el nivel del mar en los distintos escenarios. Se consideraban en este apartado la distinta distribución del aumento del nivel del mar según la zona geográfica, debido al cambio de las fuerzas gravitatorias resultado de la redistribución de las masas de agua.

Lo destacable de este análisis, que se resume en el gráfico adjunto, es la poca diferencia que se observa entre el escenario más favorable (RCP2.6) y el más desfavorable, el caso peor (RCP8.5). Hasta el punto de anunciar que extremos de alto impacto que han sido históricamente raros (por ejemplo, uno cada 100 años), serán habituales ya en 2050 incluso en el mejor de los escenarios, con una frecuencia como mínimo anual, y lógicamente de frecuencia creciente a partir de ahora mismo. La mayor intensidad de precipitación prevista contribuirá a la exacerbación de estos eventos altamente destructivos.

¿Qué es un fenómeno extremo de nivel del mar? Una marejada ciclónica, a saber, el aumento temporal de la altura del mar, en una ubicación concreta, favorecido por condiciones meteorológicas que llevan al mar a un nivel más elevado que el esperado por el oleaje habitual de ese lugar. En España ya comienzan a ser familiares fenómenos inusuales de este tipo tanto en el Cantábrico como en la costa catalana. Inundaciones cada vez más graves. Esta situación tendrá lugar además en la mayor parte de las megaciudades costeras del mundo(471).

Recordemos siempre: la incertidumbre es asimétrica hacia peor

Finalmente es muy importante recordar que, como hemos visto en el caso de las proyecciones de temperatura, la probabilidad de que la realidad final se sitúe en el margen de incertidumbre superior es mayor que el hecho de que se sitúe en el margen inferior. Se trata de una certeza matemática en un sistema realimentado positivamente, como el climático, y aplica a cualquier variable(472). Este aspecto clave, que suelen olvidar tanto los científicos en sus comunicaciones al público – que por lo general se sitúan en el centro, zona de confort para no comprometerse, usualmente incapaces de hurgar por ahí – también se produce en el caso del nivel del mar(473). En todo caso, climatólogos tradicionalmente moderados como T.M.L. Wigley de la University of East Anglia aseguran que, aún con +1,5ºC, el nivel del mar seguirá aumentando durante … ¡siglos!(474)

